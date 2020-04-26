صلاح مهدد بتلقي الصدمة الثانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشارت صحيفة "صن"، إلى أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ربما يتعرض لصدمة ثانية حال إلغاء الدوري الإنجليزي للكرة الحالي، وحرمان ليفربول من الفوز بلقب طال انتظاره 30 سنة، وهو على بعد خطوات من التتويج، بتصدره لترتيب الدوري برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، إلى صلاح تعرض للمشاركة في موسم سابق تم إلغاءه، وذلك عندما كان لاعباً مع المقاولون العرب موسم 2011-2012، وتم إلغاء الدوري المصري بعد حادث بورسعيد الشهير، والذي راح ضحيته 74 مشجعا من الأهلي.

وبينت الصحيفة، إلى أن هذا الإلغاء أنقذ المقاولون من الهبوط وقتها، وانتقل بعدها صلاح إلى بازل السويسري، لتبدأ مسيرته الاحترافية.

في حين، طالب إيميل هيسكي النجم الإنجليزي السابق، بالوقوف ومساندة صلاح في ظل محاولة البعض التشكيك في مستواه، وقال موقع "بي بي سي سبورت": "سيشعر صلاح بالشك بغض النظر عن أدائه، وإذا وصل إلى 20 هدفاً هذا الموسم، سيستمر الناس في القول أنه كان موسماً سيئاً بالنسبة له، ولكن إذا أحرز أي شخص آخر على 20 هدفاً، فسيكون هذا موسم رائع بالنسبة له".

من ناحية أخرى، نشر صلاح فيديو عبر حسابه على "الانستغرام"، جانب من تدريباته البدنية المنزلية، في ظل توقف الدوري الإنجليزي لتفشي فيروس كورونا، وكتب "موصلاح" الرقم 240، فيما يبدو كإشارة لعدد مرات تمرين "العقلة".

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