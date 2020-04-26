كوريا الجنوبية تُسعد عشاق الكرة في 8 مايو

تلقى محبو كرة القدم في القارة الآسيوية والعالم، قرار رابطة الدوري الكوري الجنوبي استئناف نشاط الكرة في الثامن من مايو المقبل بسعادة بالغة، بعدما بعث برسالة أمل إلى الدوريات في القارة بقرب عودة عجلة النشاط من جديد لا سيما أن كوريا كانت من أوائل الدول المتضررة بالعارض الصحي، الذي أصاب العالم وتسبب في إيقاف النشاط في مختلف القارات على مدار الأسابيع الست الأخيرة.
كانت السلطات الكورية قد سمحت للفرق بالعودة إلى التدريبات في ملاعب مفتوحة، وإقامة مباريات ودية في الأسبوعين الأخيرين وفق ضوابط وإجراءات دقيقة لحماية اللاعبين و كل عناصر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين، وهي الإجراءات التي ستحافظ عليها خلال المباريات الرسمية التي ستعود في الثامن من مايو المقبل بدون حضور جمهور.
كما أنه لن يسمح بمصافحة الحكام أو التحدث معهم عن قرب مع التشديد على مسافات التباعد الاجتماعي بين اللاعبين البدلاء على دكة الاحتياط، إضافة إلى الكثير من الشروط والضوابط الأخرى و منها السماح بعدد محدود للغاية من الصحفيين والمصورين بالحضور.
وتجمع المباراة الافتتاحية في الدوري تشونبوك هيونداي موتورز، وسوون سامسونج بلو وينجز على ستاد كأس العالم في جيونجو مع مراعاة الخضوع لكل الضوابط فيما تقام كل المباريات التالية في دوري الدرجتين الأولى والثانية وفق الضوابط نفسها التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسلطات المختصة في كوريا الجنوبية.