إيفرتون يوبخ مهاجمه الإيطالي بعد إقامته حفلاً في منزله

المصدر: أ ف ب

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن كين (20 عاما) نشر عبر مجموعة خاصة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا من حفلة أقامها في منزله شارك فيها عدد من الأشخاص من الجنسين، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأتى ذلك في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيوداً صارمة على حركة التنقل والتجمع من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفا في بريطانيا.

وأفاد إيفرتون في بيان نشرته وسائل إعلام انجليزية أمس، أنه هالنا اكتشاف ان لاعباً في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله جراء هذا التصرف، وكان واضحا بالتشديد على ان خطوات كهذه هي غير مقبولة".

وشدد القطب الثاني لمدينة ليفربول على انه كرر دائما "أهمية اتباع كل الارشادات الحكومية، بما فيها القواعد والنصائح بشأن التصرف داخل المنزل وخارجه، وذلك عبر توجيهات رسمية لكل أفراده بما يشمل اللاعبين

معتبرا ان على الجميع التقيد بها لاسيما من أجل مساعدة العاملين في مجال توفير العناية الصحية وتقدير "الجهد والتضحية" اللذين يبذلونهما.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز