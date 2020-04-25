يوفنتوس يبحث عن بديل لرونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ يوفنتوس مفاوضاته للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم انتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان، ليحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذا رغب في الرحيل.

وكشف موقع "كورييري ديلو سبورت"، أنه سيكون من الصعب على إيكاردي، اللعب في التشكيلة الأساسية لليوفنتوس على حساب رونالدو، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن إتمام الصفقة سيعطي يوفنتوس قوة إضافية، إذا بقي رونالدو مع الفريق.

وربما ستكون التكلفة المالية الكبيرة، العائق أمام إتمام الصفقة، إذ يملك باريس سان جيرمان، حق ضم إيكاردي نهائياً مقابل 70 مليون يورو، ووضع الانتر شرطاً بدفع سان جيرمان 15 مليون يورو إضافية، إذا تم بيع اللاعب لأي ناد إيطالي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن خزينة سان جيرمان ستتحمل 98 مليون يورو كاملة، ومنهم 13 مليون يورو تقاضاهم اللاعب خلال الموسم الذي لم يكتمل، إذا تم تفعيل بند أحقية شراء إيكاردي، ومن ثم بيعه ليوفنتوس.