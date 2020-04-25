هاي يفكر في العودة إلى الملاكمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف الملاكم البريطاني السابق، ديفيد هاي (39 سنة)، أنه سيفكر في العودة فقط إلى الحلبة لمواجهة الفائز في معركة لقب الوزن الثقيل المتوقع بين تايسون فوري وأنتوني جوشوا.

وأوضح الملاكم الذي تقاعد في 2018، بعد تعرضه لهزيمة في الجولة الخامسة على يد توني بيلو في مباراة العودة، بعد تسجيل 28 فوزاً، و4 خسائر، أنه لا يزال يتدرب، بعدما تعافى من الإصابات التي أفسدت السنوات الأخيرة من حياته المهنية.

وقال لصحيفة "الديلي ميل": "وصلت إلى مستوى بدني جيد، وشفيت من كل إصاباتي، وحرصت على التدريب في المنزل خلال فترة الحجر الحالية، واحتاج فقط إلى تدريبات المباريات إذا فعلاً قررت العودة".