التشيلي سانشيز من اسطورة إلى منبوذ بالإنتر

المصدر: متابعة – محمد فضل

بزغ نجم الكرة التشيلي اليكسيس سانشيز عندما كان يلعب لاودينزي الإيطالي حيث كان يلقب في أرض الطليان بالفتى المدلل ليجذب اللاعب حينها انظار المدرب الاسباني بيب غوردويلا مدرب برشلونة السابق ومان سيتي حالياً ويمضي في كامب نو افضل مواسمه لكن مع تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي نيمار في ذلك التوقيت بات امن اللاعب سانشيز مهدداً لينتقل لأرسنال وهو في قمة عطائه وشهرته.

ويحاول اللاعب بقدر الإمكان مواصلة مشواره الناجح مع البارسا ونقل تألقه لملعب الامارات ويقضي اكثر من موسم مع ارسنال لينتقل الى لمانشستر يونايتد بإيعاز من المدرب البرتغالي مورينهو، وليبدا مسلسل تراجع سانشيز بعد تعرضه لأكثر من إصابة الى جانب عدم الزج به في كثير من المباريات ليعود سريعا خلال الموسم الحالي مجدداً الى الدوري الإيطالي وتحديداً نادي الانتر لكن اللاعب غير المحظوظ عاودته الإصابة من جديد في ظل تألق زميله البلجيكي لوكاكو ليتحول اللاعب من اسطورة الى منبوذ في ملعب سان سيرو.

ويبدو بأن قصة اللاعب لن تنتهي قريباً بعد أن أشارت صحيفة "توتو اسبورت" الإيطالية بأن إنتر ميلان لا يريد خدمات سانشيز أو تمديد إعارته بعد نهاية الموسم الحالي وكذلك مان يونايتد لا يرغب في الاستعانة بخدماته مجدداً خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يونايتد ربما سمحت للفريق الإيطالي بالحٌصول على سانشيز دون مقابل بشرط أن يتكفل الإنتر بدفع راتبه لكن إدارة الأخير ربما ترى استحالة في ذلك خصوصاً وان عقد اللاعب ينتهي في 2022 ، وان مجموع الرواتب التي سيتقاضاها سانشيز تقدر بنحو 55 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية عقده مما يكلف هذا الامر إدارة النادي الإيطالي او أي فريق اخر فوق طاقته.