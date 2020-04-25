استمرار أعمال استاد "نيو سان سيرو"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواصل انتر ميلان وايه سي ميلان، العمل على مشروع استاد "نيو سان سيرو"، رغم الصعوبات الناتجة من توقف نشاط كرة القدم، لتفشي فيروس كورونا، وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أن المسألة التي يدور حولها الكثير من النقاش الآن، حجم المنطقة التي سيتم تخصيصها لإقامة مطاعم ودور سينما، مع الحفاظ على التراث المعماري الثقافي للملعب، وتقليل التأثير البيئي، ووفقا للمعايير المحددة من قبل بلدية مدينة ميلانو.

وسان سيرو، هو ملعب كرة القدم الرئيسي في مدينة ميلانو الإيطالية، ويلعب عليه قطبا المدينة إنتر ميلان وإي سي ميلان. ويعتبر من أجمل ملاعب العالم وأكثرها استيعابا للجماهير، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 80,074 متفرج.