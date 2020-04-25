السماح بحضور 400 شخص فقط في مباريات الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتطلع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاستئناف الموسم في 8 يونيو المقبل، خلف أبواب مغلقة، بسبب تفشي فيروس كورونا، على أن تنتهي المسابقة 27 يوليو 2020، وفقاً لصحيفة "التايمز".

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الأندية والهيئات الرياضية الإنجليزية، أجروا محادثات مع الحكومة البريطانية، حول الموعد الذي يمكنهم استئناف المباريات فيه، ولأسباب معتمدة فقط، مع تبقي 92 مباراة من الدوري الذي توقف في 13 مارس الماضي، مع اقتراب ليفربول من تحقيق أول درع دوري له منذ 30 عاماً.

وأشارت "التايمز" إلى أنه تم الاتفاق على مشروع أطلق عليه "إعادة التشغيل"، مع المساهمين في الأسبوع الماضي، لتلعب المباريات خلف أبواب مغلقة، وبحضور حد أقصى 400 شخص، بما في ذلك وسائل الإعلام فقط إذا كانت نتائجهم سلبية للفيروس، وفي الملاعب المختارة للحد من تمديد الموارد المحدودة للخدمات الطبية.

ويتم إدخال تسهيلات متغيرة إضافية لضمان وجود تدابير للمسافة الاجتماعية، في حين سيطلب من اللاعبين الحضور للتدريب بشكل فردي، وعدم البقاء طويلاً في غرفة تغيير الملابس، والتزام كل لاعب بإحضار طعامه معه، وكذلك زجاجة المياه الخاصة به، ويكتب عليها اسمه.