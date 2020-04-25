برشلونة يدرس عدم استئناف الموسم والليغا تتوعد

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يدرس فكرة عدم استئناف الموسم الكروي حرصا على سلامة اللاعبين، خصوصا بعدما رفضت عدة أندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستئناف التدريبات.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، إلى أن إدارة البرسا لا تجد أي مبرر للعودة إلى استكمال مباريات الدوري الراهن في ظل وطأة تفشي وباء كوفيد-19 وقبل التأكد بصورة كاملة من تعافي جميع المرضى، وهو ما يبدو بعيدا تحديدا في إسبانيا.

ويخطط برشلونة لتقديم اعتذار رسمي عن المباريات، رغم ترحيب مسؤولي النادي بالعودة للتدريبات، إلا أنهم يرون أن المران شيء والمباريات شيء آخر.

وكان قادة أندية الدوري الإسباني، قد كشفوا عن موقفهم من استكمال الموسم، حيث نشروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أنهم لن يعودوا للتدريبات إلا إذا كان الوضع الصحي آمنا.

بالمقابل حذر رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس الأندية التي ترفض استئناف مباريات الدوري، وقال إن الأندية الرافضة ستعاقب.

وأوضح تيباس أنه إذا كان هناك تصريح من الدولة ووزارة الصحة باستئناف المسابقة، ورفض ناد اللعب، فسيسخر مباراته تلقائيا، وسيكون لديه ملف تأديبي من رابطة الليغا والاتحاد الإسباني.

وأشار تيباس إلى أن هناك 5 مراحل تم وضعها لاستئناف المنافسة، الأولى تتمثل في وضع التواريخ الخاصة باستئناف التدريبات والمباريات.

المرحلة الثانية تتعلق باحتساب الأضرار الاقتصادية للأندية، والثالثة تتعلق بوضع بروتوكول صحي عندما يعود اللاعبين للتدريبات، وإذا أصيب لاعب يمكن حينها تعليق المسابقة.

والمرحلة الرابعة التي أوضحها تيباس، هي دراسة ما سيكون عليه بروتوكول اللعب خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، والمرحلة الخامسة هي توقع كيف سيؤثر كل هذا على الموسم المقبل.