العزل الصحي بانتظار رونالدو في ايطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوعين، لدى عودته إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن يستعيد يوفنتوس، نجومه الأجانب الذين عادوا إلى بلدانهم بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتطلعون إلى استئناف التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن رونالدو وزملاءه الذين غادروا إيطاليا، سيخضعون للعزل لمدة أسبوعين آخرين لدى عودتهم، للتأكد من سلامتهم وعدم وجود الفيروس بداخلهم.

وسافر الثلاثي أليكس ساندرو ودانيلو ودوجلاس كوستا إلى البرازيل، كما غادر رونالدو إلى مسقط رأسه بجزيرة ماديرا في البرتغال.

وخاض يوفنتوس، آخر مبارياته قبل التوقف أمام نظيره إنتر ميلان في 8 مارس الماضي، وفاز بهدفين دون رد في إطار الكالتشيو.