إلغاء الدوري الهولندي وأياكس لم يتوج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري دون تحديد البطل أو الفرق الهابطة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفق ما ذكر موقع العربية نت

وأصبح الدوري الهولندي أول دوري من البطولات الأوروبية الكبرى يلغى خلال فترة التوقف الحالية، ولن يتم تتويج أياكس المتصدر بفارق الأهداف عن ملاحقه ألكمار (56 نقطة لكل فريق) بلقب البطولة، كما أن أندية فورتونا سيتارد وأدو دين هاغ ووالويك لن تهبط إلى الدرجة الدنيا، بينما لن يتم تصعيد أياً من الفرق المتصدرة في القسم الثاني من المسابقة.