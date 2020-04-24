رونالدو: لا تنسى أبدا من أين أتيت

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صورة له على حسابه في انستغرام بخلفية صورة كبيرة لجزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأسه وعلق قائلا:" لا تنسى أبدا من أين اتيت، البيت السعيد".

ويتواجد رونالدو حاليا في جزيرة ماديرا، التي وصل إليها في 3 مارس الماضي لزيارة والدته في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية قبل أن يعلن الدوري الايطالي عن تعليق نشاطه بسبب الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا وبالتالي اختار رونالدو قضاء فترة الحجر الصحي بمسقط رأسه.

ومن المتوقع أن يعود نجم نادي يوفنتوس إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ان طلب فريقه من لاعبيه العودة استعدادا لاستئناف التدريبات.