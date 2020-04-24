الاتحاد الإنجليزي يؤكد رحيل نيفيل عن تدريب منتخب السيدات

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فيل نيفيل سيترك منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده للسيدات مع نهاية عقده العام المقبل، ولن يمدده بعد تأجيل بطولة كأس أوروبا.

وكان من المفترض أن يشرف مدافع مانشستر يونايتد وانجلترا السابق على منتخب السيدات في البطولة القارية التي كان من المقرر إقامتها على أرضه في صيف العام المقبل، لكنها رحّلت الى العام 2022 بعد إعادة جدولة الاتحاد القاري (ويفا) لبطولة الرجال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الإنجليزي اليوم، التقارير التي تحدثت بالأمس عن رحيل المدرب البالغ من العمر 43 عاما، وجاء في بيان الاتحاد "بعد قرار " ويفا" إرجاء كأس أوروبا للسيدات الى العام 2022، أكد فيل نيفيل التزامه احترام المدة الكاملة لعقده مع الاتحاد الانجليزي، التي تعني أنه سيترك منصبه في 2021".

ومن غير المرجح ان يشرف نيفيل على منتخب السيدات في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الاولمبية المقررة في طوكيو، والتي أرجئت بدورها إلى صيف العام 2021، وذلك لان الاتحاد الإنجليزي يفضل منح الفرصة لخليفته لخوض تجربة في بطولة كبيرة قبل النهائيات الأوروبية.



وتولى نيفيل الإشراف على المنتخب في يناير 2018، وترك بصمته سريعا نجح نيفيل سريعا بوضع بصمته وقاده الى الفوز للمرة الأولى بلقب كأس دورة "شي بيليفز كاب" الدولية الودية في الولايات المتحدة، وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2019 في فرنسا، قبل الخسارة بصعوبة 1-2 أمام حاملة اللقب الولايات المتحدة، إلا ان مستوى المنتخب شهد تراجعا حادا منذ حينها، إذ خسر سبع مباريات من أصل 11 خاضها.