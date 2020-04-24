بطولتا آسيا تحت 16 و19 عاماً في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة بطولتي كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً وبطولة الشباب تحت 19 عاماً في موعدهما المحدد دون أي تغيير، وتقام بطولة تحت 16 عاماً في البحرين من 16 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان من 14 وحتى 31 أكتوبر. ونوّه الاتحاد الآسيوي بأن المختصين سوف يقومون بمراجعة الوضع الصحي الراهن ومتابعته عن كثب في جميع الدول الآسيوية وحفاظاً على سلامة الجميع. وكان منتخبنا للناشئين تأهل للنهائيات بعد تصدره للمجموعة السادسة.