روديغر يتكفّل بإطعام تمريض مستشفى

المصدر: لندن - د ب أ

سيقوم أنطونيو روديغر، مدافع تشيلسي، بتغطية تكاليف الطعام في مستشفى ببرلين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كنوع من المساعدة للآخرين في فترة تفشي فيروس كورونا.

وسيعطي روديغر أمواله لمستشفى برلين تشاريتيه، التي ولد بها في 1993. وقال روديغر للموقع الإلكتروني لتشيلسي: «تواصلت مع برلين تشاريتيه، وسألتهم أين يمكنني تقديم أقصى قدر من المساعدة، فذكروا لي صعوبة توفير الطعام لطاقم التمريض خاصة أن المطعم مغلق، وهو نفس حال كل المطاعم حول المستشفى». وتابع: قررت برفقة عائلتي أن نتحمل قيمة تكلفة الطعام لمدة ثلاثة أشهر.