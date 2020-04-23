إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

انضمت بطولة أوروبا لألعاب القوى إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار إلغائها بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 25 و30 أغسطس المقبل في باريس، لكن تفشي فيروس "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، لتنضم بذلك الى الألعاب الأولمبية الصيفية التي أرجئت لمدة عام حتى صيف 2021، ما تسبب أيضا بترحيل بطولة العالم لألعاب القوى من صيف 2021 إلى صيف 2022 (ستبقى في مدنية يوجين الأميركية).

وقد اتخذ قرار إلغاء بطولة أوروبا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة المنظمة، سبقته محادثات عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى ووزارتي الرياضة والداخلية واللجنة الوزارية المشتركة للاشراف على الأحداث الكبرى.

وأوضح جان غراسيا، رئيس اللجنة المنظمة، أنه "حاولنا كل شيء حقا. لقد أملنا جميعا أن يتحسن الوضع بسرعة. للأسف، هذا الأمر لم يحصل. حتى أننا طلبنا من اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي (لألعاب القوى) إجراء تقييم للتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنظيم هذا الحدث. لقد درسنا جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تقليل عدد الرياضيين لكل مسابقة أو الفصل بين المتفرجين (بمقعد شاغر)".

وعلى غرار غالبية الرياضات، تأثرت ألعاب القوى بتفشي "كوفيد-19"، وقد أعلن منظمو الدوري الماسي الخميس تأجيل لقاءين إضافيين مقررين في يونيو ، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة موسمية لـ"أم الألعاب" الى ثمانية.

واشار المنظمون في بيان إلى تأجيل لقائي يوجين في الولايات المتحدة في 7 يونيو وباريس في 13 يونيو.

وأضافوا أن منظمي لقاء أوسلو بيسليت المقرر في 11 يونيو "اعلنوا اليوم خطتهم لاستضافة مسابقة العاب قوى بديلة تحت الانظمة النروجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الاصلي للقاء اوسلو في 11 يونيو" خلف أبواب موصدة.

وكان المنظمون قد اجلوا لقاءات الدوحة (17 أبريل)، شنغهاي (16 مايو)، لقاء ثالثا كان مقرراً في التاسع من مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد، ستوكهولم (24 مايو)، نابولي (28 مايو) والرباط (31 مايو).

وتسبب فيروس "كوفيد-19" بأكثر من 185 ألف وفاة معلنة حتى الآن حول العالم، وجمّد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة، وصولا الى تأجيل مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف 2020، بينها كأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم إضافة الى أولمبياد طوكيو.