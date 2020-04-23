12 عاماً على المواجهة الأولى بين رونالدو وميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قبل 12 عاماً، وتحديداً في نهائي دوري أبطال اوروبا عام 2008 بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، الكل كان يتابع كارلوس تيفيز أو صمويل إيتو، والمبارزة الفنية على مقاعد المدربين بين السير اليكس فيرغسون وفرانك ريكارد، ولكن لم يلتفت الكثيرون وقتها نحو المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو، واللذان كتبا الفصل الأول من كتاب 36 مواجهة بين النجمين الأرجنتيني والبرتغالي.

كان ميسي شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً في تلك المباراة، بينما كان رونالدو بعمر 23 سنة، وكان على اللاعبين القتال لحجز مكاناً لهما داخل أرض الملعب، إذ كان ميسي يقاتل ليو يقاتل من أجل المركز مع لاعبين أمثال ديكو أو إيتو أو حتى تييري هنري.

فيما كان رونالدو يؤكد مكانته بالتشكيلة الأساسية، كان ميسي يفاجئ الجميع أكثر فأكثر بأدائه في الملعب، وحقق البرتغالي رقماً قياسياً مذهلاً وقتها بتسجيل 38 هدفاً في 43 مباراة، بينما سجل ميسي 15 هدفاً في 34 مباراة، وفي المواجهة الأولى، فاز فريق رونالدو مانشستر يونايتد، لأن برشلونة لم يكن مستواه جيداً في هذا التوقيت، وخسر الدوري الإسباني.