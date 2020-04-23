رسمياً.. ترحيل كأس أوروبا للسيدات إلى 2022

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري "تأجيل كأس اوروبا للسيدات 2021" كما كان مقررا في انجلترا محددا الفترة من 6 إلى 31 يوليو 2022 لاقامتها. واضافت انه سيتم استعمال "الملاعب ذاتها التي كانت مقررة اصلا".

وكان الاتحاد القاري وافق مبدئيا على تأجيل هذه البطولة في مطلع الشهر الحالي من دون تحديد تواريخ لها.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين: عندما قررنا بشكل طارئ تأجيل كأس اوروبا 2020 للرجال حتى 2021، فكرنا بإمكانية تأثير هذا الامر على كأس اوروبا للسيدات 2021".

وكانت هولندا توجت بلقب النسخة الاخيرة التي استضافتها عام 2017 بفوزها على الدنمارك في المباراة النهائية.

