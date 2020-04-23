الاتحاد الأسترالي يتعهد بعودة سريعة للدوري

المصدر: إيهاب زهدي

أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس، نيته استكمال بطولة الدوري المحلي لموسم 2019-2020، بأسرع وقت ممكن، معلناً عن مجموعة من المعايير المطلوبة من أجل تحديد موعد لعودة البطولة.

وتتضمن المعايير، سلامة وصحة اللاعبين وبقية أطراف اللعبة ستكون الأولوية، وانتهاء القيود الموضوعة من قبل الحكومات الإقليمية والفدرالية، وإفساح المجال للتجمعات التي تتضمن اللاعبين وبقية الأجهزة، والتوافق على نظام التباعد الجسدي مع الحكومات، من أجل إقامة مباريات احترافية.

وأكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه يقوم بإجراء مشاورات مع السلطات الصحية حول هذه العناصر، قبل اتخاذ القرارات المناسبة، وتتضمن التوصيات في حال صدورها، إتاحة المجال أمام الفرق من أجل التدريب والاستعداد، لضمان صحة وسلامة اللاعبين ونزاهة المنافسة.

وقال جايمس جونسون المدير التنفيذي في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: "هدفنا أن نقدم مباريات مباشرة واحترافية وتنافسية لاستكمال موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي، وقمنا بوضع مجموعة من المعايير التي تحدد موعد الاستئناف".

وأضاف: "الأولوية بالنسبة لنا هي صحة وسلامة اللاعبين وبقية أطراف اللعبة، ويجب أن نقوم باستيفاء مجموعة من المعايير لضمان ذلك، وأن نقوم بتلبية جميع المعايير التي تضعها الحكومات عند تنفيذ هذا الأمر في وقتها، بما في ذلك التنقل بين المقاطعات، وأخيراً فإن أي قرار سيصدر سيكون بالتوافق مع التوصيات الحكومية والطبية".

وأوضح: "سوف نستأنف البطولة في أسرع وقت ممكن، وفي البداية سيعود اللاعبون للتدريبات، ثم بعد ذلك سنعلن جدول المباريات، وسيكون من الصعب بدء هذه المرحلة قبل نهاية شهر مايو المقبل، ولكننا سنعمل مع جميع الأطراف لاستئناف المباريات في أسرع وقت".

وتابع: "كرة القدم تتحمل مسؤولياتها، وتبقى ملتزمة بالشراكة مع الحكومة من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا، وفي ذات الوقت نريد أن نقوم بدورنا في دعم صحة أسرة كرة القدم الأسترالية الجسدية والنفسية، وكذلك كل الأستراليين الذين يعشقون كرة القدم".