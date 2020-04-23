واتفورد الإنجليزي يخفض رواتب لاعبيه

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبيه وجهازه الفني وافقوا على تخفيض رواتبهم، للمساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وبات واتفورد رابع ناد في الدوري الممتاز يعلن هذا النوع من الإجراءات بعد ساوثمبتون ووستهام يونايتد، وأرسنال الذي خفض 12,5 بالمئة من الرواتب طيلة السنة المقبلة.

وتخشى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من أن عدم انهاء الموسم قد يؤدي إلى خسائر باهظة تصل إلى نحو مليار جنيه إسترليني للأندية (1,2 مليار دولار).

وأدى تعليق منافسات الدوري الممتاز في شهر مارس الماضي إلى أجل غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تداعيات مالية كبيرة على الأندية في ظل توقف الإيرادات لا سيما من حقوق النقل التلفزيوني وبيع التذاكر.

وكان واتفورد عندما تم تعليق البطولة في منتصف مارس الماضي، في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، على حافة منطقة الهبوط ولم يكن يفصله عن بورنموث أول الفرق المهددة بالنزول إلى الدرجة الثانية سوى فارق الأهداف. وسيعرض الهبوط إلى "تشامبيونشيب" فريق واتفورد إلى نكسة اقتصادية اكبر.

