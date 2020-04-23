دوغلاس كوستا: ديبالا أفضل من رونالدو

المصدر: أ ف ب

أعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا، أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب حالياً في فريقه يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع "انستاغرام"، قال كوستا: أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد، قدم ديبالا موسماً جيداً مع "السيدة العجوز" فسجل 7 اهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في الدوري، و3 اهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاما) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفاً، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الإسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الاساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

