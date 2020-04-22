الدوري الإنجليزي مجاناً للجمهور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قال وزير الثقافة الإنجليزي، أوليفر دودن، إنه أجرى محادثات مثمرة مع الهيئات المسؤولة عن مختلف الرياضات البريطانية، بشأن إعادة النشاط الرياضي، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن هناك دراسة لبث المباريات مجاناً للجمهور في الموسم الحالي، إذا جرت خلف الأبواب المغلقة.

وأكد في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي"، أن الاستئناف يتوقف على اجتياز الاختبارات الحكومية الخمسة، وكذلك تلبية المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية، وأن من المهم أيضاً إرسال رسالة متسقة مع تلك التي يتم تقديمها للجمهور.

وحول كيفية بث الرياضة إذا أقيمت بدون جمهور، أوضح: "قلت سابقاً أن الدوري الممتاز، واحدة من أولى الرياضات الرئيسية التي يمكن أن تستأنف وراء الأبواب المغلقة، وبدون جمهور ومجاناً، مع التأكيد على أهمية الإيرادات التي تستمدها من صفقات البث، وهناك طرقاً لحماية الإيرادات من البث، وفي نفس الوقت تسمح للجماهير بمتابعة المباريات".

ودافع دودن عن توقيت حظر الحكومة البريطانية على التجمعات الجماهيرية، بعد أيام من مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، وقال: "اعتمدنا على ما فعلناه على الأدلة العلمية التي تلقيناها من المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، ومن المسؤولين الطبيين، وسبق وتحدثت إليهم مرتين، واجتمعوا مع الهيئات الرياضية".