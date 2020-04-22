حارس الريال السابق: ميسي كاذب ورونالدو متغطرس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نشر البولندي جيرزي دوديك، حارس مرمى ريال مدريد السابق، كتاباً عن سيرته الذاتية انتقد فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي، وزميله السابق في الريال.

ونقل موقع "تي واي سي" جانباً مما جاء في الكتاب، والذي يصف كاتبه ميسي، بأنه كاذب واستفزازي، مثل ناديه برشلونة، وينقل الموقع جانباً مما كتبه دوديك: "كانوا يعتقدون أنهم مستعدون للاستفزاز، وأنهم يصلون إلى الكمال، ورأيت ميسي، ولا يمكن لأحد أن يتخيل مثل هذا الرجل الهادئ والمظهر الجميل، يتحدث بوقاحة".

كما تحدث عن أنانية كريستيانو رونالدو، والذي قارنه مع راؤول جونزاليس، قائلاً: "رونالدو متغطرس، لكنه في أعماقه رجل حقيقي، عكس راؤول الذي يركز على نفسه، ويسعى لتحسين مستواه دائماً".

وسبق أن لعب دوديك مع ليفربول عندما توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا في 2005، ثم لعب من 2007 إلى 2011، مع ريال مدريد، وكان عليه التنافس على حراسة المرمى مع إيكر كاسياس، وبالكاد لم يلعب سوى 12 مباراة في مختلف المسابقات.