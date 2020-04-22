برشلونة يوضح أسباب رفضه اللعب في استاد كرويف

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت صحيفة " ديبورتيفو" الكتالونية رفض برشلونة خوض ما تبقى من الموسم الكروي الجاري حال استئنافه على استاد الأسطورة يوهان كرويف لأسباب تراها إدارة النادي بانها جوهرية تتعلق بمستوى البث التلفزيوني لن يكون بذات القدر الموجود في كامب نو.

والسبب الثاني وهو عدم وجود تقنية " VAR"، وسيكون الأمر إلزامي حينها لجميع الفرق التي ترغب في استضافة مباريات الليغا في ملاعب بديلة، وهناك سبب ثالث هو راحة اللاعبين على أرض الملعب والتي تعتبر الأهم مما يجب استشارتهم بشأن اللعب في ستاد كرويف .

وعلى الرغم من وجود هذه الأسباب فإن بملعب كرويف عدة ميزات متمثلة في قياسات الملعب هي نفسها تلك الموجودة في كامب نو، فضلاً عن تجنب المسافات الطويلة بين ملعبي خوان جامبر و الكامب نو فإستاد يوهان كرويف مُجاور لمركز التدريبات، وفوق ذلك كله فأن ملعب كرويف يخفض المصاريف المتعلقة بالإنارة والأمن و الصيانة، والدعم اللوجستي .