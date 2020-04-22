فان بيرسي: روح الفريق سر تفوقي مع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قال النجم الهولندي السابق روبين فان بيرسي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: "أتيت إلى مانشستر يونايتد، للفوز بالدوري الممتاز، وعندما تحين اللحظة، وعندما تعرف أنك حققت هدفك، يكون الشعور مميزاً للغاية، فأنت فقط تغمض عينيك، وترفع ذراعيك، ولا تشعر بأي شيء سوى الاستمتاع الخالص".

وأضاف: "مر ما يقرب من 7 سنوات منذ أن انتقلت إلى أولد ترافورد، ولكن عندما أنظر إلى الوراء، أتذكر أنه كان مذهلاً منذ اليوم الأول، حيث جئت متأخراً جداً في فترة الانتقالات، وأعتقد أنني وصلت يوم الجمعة، ثم في يوم الاثنين كانت المباراة الأولى ضد إيفرتون، وكان الأمر جيداً، إذ كان لدي تدريبين فقط قبلها، ولكن لم يكن مثالياً أن أخسر مباراتي الأولى".

وتابع: "في الأسبوع التالي، خضت مباراتي الأولى على أرضي ضد فولهام، وسجلت هدفاً جميلاً، وهذه هي البداية الجيدة، عندما تفوز بأول مباراة على أرضك، وتسجيل أيضاً، وأعتقد أن لعبي لمدة 8 سنوات في إنجلترا مع ارسنال، ساعدني على التأقلم السريع".

واستطرد: "كان تركيزنا ذهنياً وهادئين طوال الموسم، وحتى لو تأخرنا في المباراة، فلن تكون هناك مشكلة، سنعود، وعندما جئت إلى يونايتد، كان هناك 5 أو 6 لاعبين من ذوي الخبرة، مثل كاريك وفيديتش وسكولز وفرديناند وجيجز".

وأوضح: "الأمر يكون مختلفاً عندما تكون أحد اللاعبين الكبار في فريق ما، مثلما حدث معي في أرسنال، إذ تكون الضغوط عليك أكبر، ولكن الأمر كان مختلفاً مع مانشستر، مع وجود لاعبين أكبر مني، وهو ما جعلني أكثر استمتاعاً بالكرة، خاصة وأن كل شيء تم إعداده بشكل جيد للغاية بواسطة السير أليكس فيرجسون".

وتابع النجم الهولندي السابق قائلاً: "أعتقد أنني سجلت 26 هدفاً في الدوري عندما انتهى الموسم الأول، ولكن يجب أن أعطي الكثير من الفضل لزملائي، ولولا تمريراتهم، لم يكن لأسجل هذا العدد من الأهداف، والعمل الجماعي يجعل الحلم يتحقق، وتسجيل الأهداف في كرة القدم، مثل الجولف، إذ يجب أن تحصل على 5 أو 6 أشياء حتى الوصول للهدف، وهي التمريرة، الحركة، الخطوات، الاتصال والاتجاه".

وأكمل: "تلك كانت طريقة تفكير فيرجسون، ربما سيسجل المنافسون ضدنا، وهذه هي كرة القدم، ولكن علينا فقط الخروج والاستمرار في طرق الأبواب وإحراز هدف آخر على الأقل، وكان دائماً يقول لي "قم بعملك، آمن بنفسك، وساعدوا بعضكما البعض، وكانت روح الفريق قوية للغاية".