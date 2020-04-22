أونيل يعلن انتهاء مهمته مع منتخب أيرلندا الشمالية

المصدر: أ ف ب

أعلن مايكل أونيل اليوم الأربعاء تنحيه عن مهمته كمدرب للمنتخب الأيرلندي الشمالي لكرة القدم والتركيز على منصبه مع نادي ستوك سيتي الإنجليزي، بعد تأجيل تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتأتي نهاية مهمة أونيل على رأس المنتخب، والتي امتدت لأكثر من ثمانية أعوام، بالاتفاق مع مسؤولي الاتحاد المحلي.

وكان من المقرر أن يقود أونيل البالغ 50 عاما المنتخب في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا، لكن هذا الملحق، كما البطولة، تم تأجيلهما بسبب وباء كورونا المستجد.

وأوضح أونيل اليوم: "بعد مراجعة متأنية ونقاشات مع الاتحاد الإيرلندي الشمالي، أشعر أن الآن هو الوقت المناسب لي للتنحي".

وعين أونيل في نوفمبر الماضي مدرباً لستوك سيتي، وبقي في منصبه مع المنتخب الأيرلندي الشمالي إلى حين الانتهاء من التصفيات.

وكان من المقرر أن تلاقي أيرلندا الشمالية في مارس الماضي المنتخب البوسني ضمن الملحق المخصص لتحديد المقاعد الأربعة المتبقية للبطولة، لكن مباريات الملحق تم إرجاؤها إلى أجل غير مسمى، كما تم تأجيل البطولة من صيف العام الحالي إلى صيف 2021، بسبب كورونا.

وعلق أونيل قائلا: "كنت أتطلع إلى فرصة قيادة أيرلندا الشمالية في ملحق كأس أوروبا 2020 ضد منتخب البوسنة والهرسك وفرصة المنافسة على التأهل لبطولة كبيرة أخرى، لكن الوضع الحالي يعني أن ذلك لم يعد ممكنا".

وتابع: "كان من المهم أن أترك الاتحاد والمنتخب في أقوى وضع ممكن، ليس فقط من أجل توفير أفضل فرصة للتأهل إلى كأس أوروبا 2021، لكن أيضا لإتاحة الوقت للمدرب الجديد للبناء على النجاح الذي تحقق خلال ولايتي التي امتدت 8 سنوات".

وعين أونيل مدربا لأيرلندا الشمالية في ديسمبر 2011. وكان أفضل إنجاز له مع المنتخب، التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أوروبا وذلك في نسخة 2016 التي استضافتها فرنسا، وبلغ المنتخب الدور ثمن النهائي في البطولة، وخرج بصعوبة على يد ويلز بهدف دون رد.