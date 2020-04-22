حكيمي للبيع بـ 80 مليون يورو

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت صحيفة الماركا المقربة من أسوار النادي الملكي أن ريال مدريد ربما يوافق على رحيل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند.

ولا تزال إدارة النادي الملكي تتلقى مزيداً من العروض، الراغبة في ضم النجم المغربي بصفة نهائية خلال الصيف المقبل على الرغم من استمرار عقد اللاعب مع الريال حتى صيف 2023.

وطالب ريال مدريد 80 مليون يورو لإطلاق سراح اللاعب، حيث ترى إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز أن حكيمي مثل لوكاس هيرنانديز ظهير بايرن ميونخ لذلك فأن هذا المبلغ يعتبر مناسبا ً للطرفين من أجل بيعه الموسم المقبل فمن سيلبي شروط الميرنغي.