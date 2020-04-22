كلوب يحذر منافسي ليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رغم أن ليفربول هو بطل أوروبا، ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني، لكن مدربه يورجن كلوب، يحذر المنافسين، بتأكديه أن فريقه ما يزال بإمكانه التحسن، بعد عودة الحياة إلى كرة القدم المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وإذا تم إكمال الموسم الحالي، فالواضح أن ليفربول سيتوج بأول درع دوري له منذ 30 عاماً، في إضافة مهمة لسلسلة نجاحات كلوب مع الفريق، بعدما توج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام في المباراة النهائية في مدريد موسم 2018-2019، قبل الفوز بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في 2019.

لكن كلوب يصر على أن هناك مجالًا أكبر للتحسن في الفريق الذي خسر مرتين فقط في الدوري منذ بداية العام الماضي، وقال لقناة "سكاي سبورت": "لن نتغير، هذا هو أول شيء، ولكن ما إذا كنا سننجح يعتمد على ما تفعله الأندية الأخرى أيضاً، لأن لديهم كل الفرص لتحسين الأمور، ونحن علينا أن نفعل الأمور نفسها بشكل أفضل".

وأضاف: "ليس لدي أي فكرة عما سيحمله المستقبل لنا، لكننا لن نتغير، والفريق الحالي ليس الهدف النهائي الذي نسعى للوصول إليه، ولدينا مساحة كبيرة للتحسن، ونحن نعمل على ذلك، لدينا دم جديد من أبناء النادي، ويمكننا أن نتحسن مع هذا الفريق، وهو أمر رائع".



