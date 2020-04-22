مدرب بلجيكا: "كارثة" لو تم إلغاء الموسم

المصدر: أ ف ب

حذر الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، من تبعات "كارثية" لاحتمال إلغاء الموسم في بطولات أوروبية وطنية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأدى وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 175 ألف شخص في العالم حتى مساء الأمس، إلى تعليق مختلف النشاطات الرياضية، ومنها منافسات كرة القدم، وسط شكوك بالموعد المحتمل لاستئنافها، والمرتبط بتطورات الوضع الصحي والقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وقال مارتينيز في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم: أعتقد ان الحل الوحيد هو إنهاء الموسم".

وأضاف "يجب ان نحرص على ان يدرك الجميع ان ثمة احتمال لوضع مؤسسات كبيرة، مؤسسات قائمة منذ أكثر من 100 عام، في وضع مالي صعب جدا. هذا هو الواقع"، في إشارة الى الخسائر التي ستتكبدها الأندية جراء توقف عائدات المباريات وإيرادات حقوق البث التلفزيوني في حال عدم استكمال الموسم.

ورأى المدرب السابق لنادي إيفرتون الإنجليزي، والذي قاد منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكي الى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، ان الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) "اعتمدا المقاربة الصحيحة من خلال وضع البطولات الوطنية كأولوية".



