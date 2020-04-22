يويفا ينفي مطالبته بإيقاف الكرة حتى نهاية 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، " يويفا" ما تردد بأن منظمة الصحة العالمية، طلبت منه إيقاف ممارسة كرة القدم بالكامل حتى نهاية العام المقبل 2021، وسط تفشي فيروس كورونا.

وأشار موقع "الديلي ميل"، أن هناك تقرير، تم اقتباسه من مجلة "فيجا" البرازيلية، يؤكد أنه طلب من الاتحاد الأوروبي، اتخاذ خطوة لمنع موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك في اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد، استمر لأكثر من ساعتين يوم الخميس الماضي.

وأكدت المجلة أن تعليق كرة القدم لتلك الفترة من شأنه أن يسبب فوضى لهذا الموسم، وكذلك برنامج الموسم المقبل 2020-2021، خاصة بعدما تم تأجيل كأس الأمم الأوروبية من 2020 إلى 2021.

وسكب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الماء البارد على تلك الشائعة، بنفيه لما يتردد في هذا الشأن، وكشف عن مواصلته العمل والتخطيط لإيجاد طريقة لإتمام موسم 2019-2020 بأمان.

كما اجتمعت الاتحادات الأعضاء الوطنية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الهاتف، لتحديث مجموعة متنوعة من خيارات التقويم، لإكمال الموسم الحالي وحثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مرة أخرى على بذل كل ما في وسعهم لإكمال المسابقات.