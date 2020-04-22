الدوري الألماني يستعد للعودة

المصدر: أ ف ب

يتوقع أن تعلن سلطات كرة القدم الألمانية غداً الخميس، خططها لاستئناف مباريات الدوري المحلي خلف أبواب موصده في وجه المشجعين بدءا من التاسع من مايو بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط أصوات معارضة لهذه الخطوة.

وبالفعل بدأت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخفيف القيود المفروضة في مختلف انحاء البلاد بسبب وباء "كوفيد-19"،

ولا شك بأن معاودة نشاط الكرة الالمانية الذي توقف في 13 مارس، سيعطي دفعة معنوية هائلة في البلاد الشغوفة بالكرة المستديرة. وبحال مضت السلطات الكروية في هذه الخطوة، ستصبح ألمانيا أول بطولة أوروبية كبرى تعاود نشاطها.

وعاودت الأندية الـ18 التي تشكل الدرجة الأولى من البوندسليغا تدريباتها في الآونة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد قواعد التباعد الاجتماعي وقيود صحية صارمة في أرض الملعب.

وبعدما حصلت رابطة الدوري الالماني على تشجيع مسؤولين سياسيين للمضي قدما في استئناف المباريات، ستضع اللمسات الاخيرة على معاودة النشاط من خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو يقام الخميس، وتشارك فيه أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وفي حال إقرار هذه الخطوة، يرجح ان تنال الموافقة النهائية خلال اجتماع ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 أبريل.

وتبدو رابطة الدوري "دي أف أل" مصممة على انهاء موسم 2019-2020 في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية تواجه خطر الافلاس.