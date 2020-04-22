الدوري الهولندي لن يستكمل

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن منافسات الدوري المحلي لن تستكمل على الأرجح وذلك بعد قرار الحكومة المحلية تمديد منع إقامة الأحداث الكبرى حتى الأول من سبتمبر بسبب فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي أمس بإنهاء الموسم في البطولات الأوروبية، اصدر الاتحاد الهولندي بياناً جاء في تنوي لجنة كرة القدم المحترفة عدم إكمال مسابقة موسم 2019-2020.

سيتشاور الاتحاد الهولندي مع " وبفا" بإتخاذ اي قرار بهذا الصدد" مشيراً إلى أن الأندية والجهات المختصة ستجتمع بعد غد لمناقشةالامر. واذا وافق المجتمعون على إيقاف الدوري لموسم 2019-2020 نهائياً فسيصبح الدوري الهولندي اول بطولة تنهي نشاطها. وربما تحذو جارتها بلجيكا حذوها.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الهولندي فان إقامة المباريات وراء ابواب موصدة ليس ممكناُ لأنها تعتبر احداثا تحتاج الى موافقة وتواجد رجال الشرطة. ولن تكون هناك مباريات لكرة القدم المحترفة قبل الاول من سبتمبر.