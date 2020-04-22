بويول ينضم لمبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انضم كارليس بويول النجم السابق لمنتخب إسبانيا بطل كأس العالم 2010 و أمم أوروبا 2008 و قائد نادي برشلونة السابق لمبادرة التدريب في المنزل" خلك نشيط، وخلك سليم" التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.