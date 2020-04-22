برشلونة يتخلى عن "الكامب نو" بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر نادي برشلونة الإسباني بيع حقوق تسمية ملعبه "الكامب نو"؛ أكبر ملعب سعة جماهيرية في أوروبا، وذلك لجمع التبرعات بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وكشف نائب رئيس النادي خوردي كاردونير نية الفريق بالقيام بهذه الخطوة للحصول على المزيد من الموارد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر هذا الموضوع تاريخياً، حيث لم يسبق لملعب برشلونة أن حمل اسم أية علامة تجارية منذ أن شيّد في العام 1957.

وقال نائب رئيس برشلونة: "نريد إرسال رسالة للعالم، لأول مرة سيكون هناك فرصة لوضع اسم على كامب نو، والعوائد ستعود للإنسانية جمعاء وليس لبرشلونة فقط".

وأضاف: "المبادرة ظهرت في وقت عصيب، نظن أننا لدينا رد فعل سريع، بوضع درة تاج برشلونة في خدمة مكافحة الفيروس".

برشلونة كان يستهدف بيع حقوق اسم الملعب في موسم 2023/ 2024 في عقد يمتد لـ 25 عاماً بقيمة 300 مليون يورو، ولكنه يريد من هذه الخطوة أن تكون منفصلة للموسم المقبل فقط، وفق "يوروسبورت".

ومن المنتظر أن يحمل اسم ملعب كامب نو الى جانب اسم الراعي المنتظر.