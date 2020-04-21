جراحة الكاحل تبعد توليسو عن المستطيل الأخضر

المصدر: أ ف ب

خضع الفرنسي كورنتان توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني لعملية جراحية في كاحله الأيسر وسيغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع، وكشف بايرن ميونيخ على موقعه الرسمي بان توليسو بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده "خضع اليوم لعملية جراحية في أربطة الكاحل الأيسر تكللت بالنجاح على يد الطبيب يوهانيس غابيل".

ولن يستطيع توليسو معاودة التمارين إلا بعد أربعة أسابيع وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه في حال استئناف الدوري نشاطه في 9 مايو المقبل كما هو مرجح علما بان قرارا في هذا الشأن من عدمه سيصدر الخميس.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل ان يتوقف النشاط في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.