كريستال بالاس أقدم نادي كرة محترف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشار بحث جديد أجراه نادي كريستال بالاس، إلى أنه تأسس عام 1861، قبل عام من إنشاء مقاطعة نوتس، في مساعي جديدة من النادي للحصول على الاعتراف به كأقدم نادي كرة قدم محترف في تاريخ كرة القدم، وأنه أقدم من نوتس كاونتي، الذي يعتبر الأقدم حالياً.

والتاريخ الشائع، يشير إلى أن كريستال بالاس تأسس عام 1905، ولكن البحث الجديد الذي أجراه المؤلف بيتر مانينغ، يشير الآن إلى أن النادي تأسس في عام 1861، كعضو مؤسس لاتحاد كرة القدم، قبل أن يلعب أول مباراة له في مارس 1862.

وأشار موقع "سكاي سبورت"، إلى أن وفقا لاتحاد الكرة الإنجليزي، فإن نادي شيفيلد، أقدم نادي، إذ تأسس في أكتوبر 1857، ولكن نوتس كاونتي، يعد الأقدم على صعيد الاحتراف، وتأسس في نوفمبر 1862.

وقال مانينغ لموقع نادي "كريستال بالاس" الرسمي: "كان كريستال بالاس، أول متنزه ترفيهي رئيسي في العالم، وكان مملوكاً وتديره شركة كريستال بالاس، ومن ضمن أنشطته نادي كريستال بالاس للكريكيت، الذي أنشئ في عام 1857، وظهور نادي كرة القدم في عام 1861، حتى إنشاء وأخذ حصة أغلبية في نادي كرة القدم المحترف في عام 1905".

وأضاف: "بدون شركة كريستال بالاس، لما كان هناك ناد كريستال بالاس لكرة القدم، ولقد كان دائماً نادياً واحداً، وكان دائماً جزءاً من أعمال شركة كريستال بالاس، ونظراً لأن تأسيس نادي كرة القدم يعود إلى عام 1861، يمكن أن يدعي أنه أقدم نادي دوري محترف في العالم".

وفي ضوء البحث الجديد، أعلن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه سيحتفل الآن بمرور 160 عاماً على تأسيسه، وقال ستيف باريش، رئيس كريستال بالاس: "من المدهش أن لدينا ادعاء مشروع بأننا أقدم نادي دوري محترف لا يزال موجوداً، وأننا كنا في أول اجتماعات الاتحاد الإنجليزي".