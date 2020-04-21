اورييه وسيسوكو يخرقان إرشادات التباعد الاجتماعي

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه سيتحدث مع لاعبَيه العاجي سيرج اورييه والفرنسي موسى سيسوكو، لخرقهما توصيات الحكومة البريطانية بعدم التزامهما التباعد الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشر اورييه (27 عاما) فيديو له عبر حسابه على انستغرام وهو يرتدي الكمامة ويتمرن الى جانب سيسوكو متجاهلا إرشادات التباعد الاجتماعي، قبل أن يحذفه بعد دقائق.

وليست المرة الأولى التي يخالف فيها أشخاص في النادي اللندني الارشادات في ظل العزل التام التي تشهده بريطانيا للحد من تفشي وباء "كوفيد-19"، وقبل أسبوعين، شوهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو يجري تدريبا رجلا لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، كما وشوهد اللاعبان الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينيون يركضان جنبا الى جنب.كما نشر اورييه فيديو له وهو يركض الى جانب صديق له.

وأقر موينيو حينها أنه ارتكب خطأ قائلا "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة".

وتشير إرشادات الحكومة أنه بإمكان أي شخص ممارسة التمارين خارج منزله شرط أن يكون وحده أو مع أحد أفراد عائلته الذي يقطن معه في المنزل.

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس الماضي الى أجل غير مسمى بعد أن أسفر الفيروس حتى الثلاثاء عن أكثر من 17 الف حالة وفاة معلنة في المملكة.