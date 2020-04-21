تأجيل يورو السيدات إلى 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، عن تأجيل بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات في إنجلترا من العام المقبل، لتقام خلال الفترة من 6 إلى 31 يوليو 2022.

وأشارت "بي بي سي سبورت"، إلى أن هناك قراراً اتخذ بالفعل لتأجيل البطولة، وينتظر فقط الإعلان عن القرار رسمياً، بعدما تم تأجيل بطولة أمم أوروبا للرجال، ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويؤدي تأجيل "يورو السيدات" لعام 2022، إلى تجنب بطولة كرة القدم للسيدات في الأولمبياد، مع العلم أن منتخبات إنجلترا وهولندا والسويد، تأهلت للألعاب الأولمبية، فيما يتزامن نهاية "يورو السيدات" 2022، مع بدء دورة ألعاب الكومنولث ببرمنغهام 2022.