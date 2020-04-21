الاتحاد الأوروبي يوصي بإنهاء المسابقات المحلية

المصدر: أ ف ب

أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بإنهاء المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال إجتماع عقد اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو ضم ممثلين عن الأعضاء ال55 في الاتحاد الاوروبي.

وقال الاتحاد القاري في بيان: "ثمة توصية بإنهاء بطولات الدرجة الأولى ومسابقات الكأس المحلية، لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل الى تصور في ما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة إلى البطولات الملغاة" في تلميح الى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اعلن اواخر مارس رفع توصية بايقاف الدوري المحلي نهائيا، فتعرض لانتقادات من قبل الاتحاد القاري الذي اعتبر انه "من المبكر وغير غير المبرر" اتخاذ أي قرار بوقف أي بطولة محلية مهددا باستبعاد الاتحاد الذي يقوم بذلك.

وتعتزم دول عدة استئناف النشاط في بطولاتها المحلية وراء أبواب موصدة من أجل انقاذ ايرادات النقل التلفزيوني وبينها المانيا حيث تجتمع رابطة الدوري الخميس أملا في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لمعاودة النشاط اعتبارا من مايو.

كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت،من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020".

وجاء اجتماع الاتحاد الأوروبي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها على أن يعقد اجتماعا آخر غداً الأربعاء مع الرابطة الأوروبية للأندية ورابطة الدوريات الأوروبية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيجتمع بعد ذلك عبر الفيديو صباح الخميس "لتقييم الوضع ومناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على كرة القدم الأوروبية".