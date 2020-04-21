للمرة الأولى.. رعاية كامب نو لمحاربة كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت إدارة نادي برشلونة الاسباني، طرح حقوق رعاية كامب نو، للمرة الأولى، على أن يتم التبرع بجميع إيرادات تلك الرعاية لمحاربة فيروس كورونا.

وأوضح موقع "بي بي سي سبورت"، أن ملعب برشلونة "كامب نو"، لم يكن له اسم آخر منذ افتتاحه في عام 1957، ولكن تنوي رابطة الدوري الاسباني، منح حقوق الملكية لمؤسسة برشلونة، والتي ستعثر بدورها على راعي للإستاد لموسم 2020-2021.

وأعلن النادي أن سيتم استخدام الإيرادات لتمويل المشروعات البحثية والحرب العالمية ضد فيروس كورونا، إذ يعتبر نادي ومؤسسة برشلونة، أنه من الضروري في هذه الأزمة الإنسانية، أن تستخدم المؤسسة كل مواردها لمحاربة الوباء".

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا واحدة من أربع دول فقط في العالم، لديها أكثر من 20000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، وأن ملعب كامب نو، يقع في منطقة ليس كورتس بمدينة برشلونة، بإقليم كتالونيا الإسباني، وافتتح في 24 سبتمبر 1957، بعد 3 سنوات من عمليات البناء التي بدأت في 28 مارس 1954، ويتسع لحضور حوالي 99,354 ألف متفرج، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا.