1600 راقص سامبا في ملاعب العالم

المصدر: متابعة – محمد فضل

حسب دراسة أجراها مرصد (CIES) لكرة القدم فأن البرازيل لاتزال من أكثر دول العالم تصديرا للمواهب من حيث عدد المحترفين في الخارج، وذلك وفقاً للأرقام التالية للدول

وتتصدر قائمة الدول البرا يلبلاد السامبا بـ1600 لاعب تليها فرنسا بـ1027 لاعبا ثم الأرجنتين بـ972 لاعبا ورابعاً تأتي إنجلترا بـ565 لاعبا ثم إسبانيا بـ559 لاعبا .

توقع المرصد استمرار البرازيل في السيطرة على المركز الأول في قادم السنوات، وذلك نسبة للشغف الكبير لكرة القدم في بلاد السامبا والتي تعتبر مصدر الرزق الأساسي للأسر واللاعبين

كما أشار المرصد الى أن المواهب البرازيلية القادمة ربما تحدث ضجة كبيرة في عالم كرة القدم وذلك من واقع القراءات الحالية وبروز عدد كبير من اللاعبين الذي يغزون ملاعب أوروبا فضلاً عن ظهور اخرون مستقبلاً سيكون لهم شأن كبير في عالم المستديرة وتنباً المرصد بحصد البرازيل لعديد الألقاب الكبرى مستقبلاً في مختلف البطولات القارية وعلى مستوى مونديال كاس العالم