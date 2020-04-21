ملاك نيوكاسل الجدد يخطبون ود جيرزمان

المصدر: متابعة – محمد فضل

ذكرت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم عزم الإدارة السعودية الملاك الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد، التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة، لتكون أولى الصفقات من العيار الثقيل التي ستعيد للنادي اللندني هيبته وبريقه المفقود .

ومن المؤكد أن نيوكاسل سيلقى صعوبات في ضم جريزمان في ظل رغبة أندية أوروبية أخرى تطلب خدمات اللاعب، لذلك سيحاول أن يجد بعض الأسماء البديلة مثل رافا سيلفا صانع ألعاب بنفيكا و دوايت مكنيل نجم بيرنلي.

وأشارت صحيفة " الغارديان " الى أن إدارة نادي نيوكاسل برئاسة ياسر الرميان محافظ الصندوق السعودي للاستثمار وبعد شراء صفقة نيوكاسل الإنجليزي بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، سيقوم بعمل تحركات مكثفة في سوق اللاعبين الأوروبية إلى جانب التعاقد مع مدرب كبير له أسمه مثل الإيطالي ماسيميليانو الغيري مدرب يوفنتوس السابق و الإنجليزي استيفان جيراراد لاعب ليفربول السابق وغيرهم من الأسماء .