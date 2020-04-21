البافاري يحافظ على الجوهرة

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، تمديد عقد ظهيره الأيسر الكندي الشاب الفونسو ديفيس (19 عاما) والملقب بالجوهرة حتى عام 2025.

وقال ديفيس للموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد للغاية بايرن أحد أفضل الاندية في العالم. وبالنسبة لي فقد تحقق حلمي باللعب هنا. شعرت بالسعادة منذ اليوم الأول".

وأضاف اللاعب المميز: اريد الفوز قدر الإمكان مع النادي، ذهنية تحقيق الفوز دوما متجذرة في شخصية البايرن".

وُلد ديفيس في مخيّم لاجئين في غانا عام 2000.، عقب هروب عائلته من حرب أهلية في ليبيريا، وكان بعمر الخامسة عندما انتقلالى كندا، ثم انضم الى نادي فانكوفر وايتكابس بعمر الرابعة عشرة، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين في العام التالي.

انفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار اميركي لضمّه فحمل صفوفه مطلع 2019. واصبح اصغر لاعب يحمل الوان منتخب كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل لها 5 اهداف في 17 مباراة دولية.