أوزيل يرفض تخفيض راتبه مع المدفعجية

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي التنازل عن جزء من راتبه لمواجهة الآثار المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك بخلاف ما فعله مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا وزملائه الذين قبلوا تخفيض رواتبهم بنسبة 12.5% حتى مارس من العام المقبل

واتفق نادي المدفعجية مع اللاعبين والمدرب أرتيتا على التنازل عن جزء من مرتباتهم، بسبب توقف المنافسات الرياضية وتأثيرها المالي على ميزانية النادي، إلا أن أوزيل كان واحداً من 3 لاعبين رفضوا التنازل عن المبالغ المالية.

ويستلم لاعب ريال مدريد السابق 350 ألف جنيه أسبوعياً بدخل سنوي يبلغ 18.2 مليوناً، لكنه رفض التنازل عن 12.5% من دخله وتخيض أجره السنوي بقيمة 2.3 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب أنباء نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية اليوم الثلاثاء، فإن أوزيل يريد الانتظار لفترة أطول وذلك لمعرفة تأثير الأزمة فعلياً على ميزانية ناديه، وهو ما أكده وكيل أعماله إركوت سوغوت الذي طلب من لاعبي الدوري الإنجليزي التريث قبل قبول قرار تخفيض الأجور.