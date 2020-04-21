كوتينيو يهدد ليفربول بخسارة 35 مليون جنيه إسترليني

المصدر: البيان الألكتروني

أصبح فريق ليفربول الإنجليزي مهدداً بخسارة 35 مليون جنيه إسترليني، حال اتخاذ نادي برشلونة قرارا ببيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيليبي كوتينيو انتقل إلى برشلونة شتاء 2017 قادما من ليفربول، ليفشل اللاعب في إثبات نفسه مع البلوجرانا على مدار عاما ونصف، مما دفع إدارة النادي الكتالوني لإعارته إلى بايرن ميونخ لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ليفربول سيخسر 35 مليون جنيه إسترليني، حال استغناء نادي برشلونة على فليبي كوتينيو، خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن عقد انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة، يتضمن بند يفيد بحصول الريدز على 35 مليون جنيه إسترليني، حال تألق اللاعب مع البلوجرانا.

وأشارت تقرير مؤخرا، إلى أن برشلونة يسعى لبيع كوتينيو خلال الصيف المقبل، حال وصول عرض مناسب لضمه. وشارك كوتينيو مع بايرن ميونخ في 22 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 8 أهداف، وصنع 6 آخرين.