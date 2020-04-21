مباريات تحضيرية لفرق كوريا الجنوبية دون جماهير

المصدر: أ ف ب

تعود عجلة كرة القدم الكورية الجنوبية للدوران بدءا من اليوم الثلاثاء بمباريات تحضيرية دون جماهير، لموسم تأخر انطلاقه مدة شهرين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دولة تأثرا بالفيروس بعد بداية تفشيه في الصين. لكن سيول نجحت في فرملة انتشار فيروس "كوفيد-19" من خلال استراتيجية تتبّع واختبارات كبيرة لسكانها.

وأدى تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى حالة من الضياع في الروزنامة الرياضية على غرار دول أخرى، حيث تم الغاء وتعليق عدة منافسات وبطولات.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية نهاية الاسبوع الماضي انها ستسمح بعودة المباريات في هواء طلق لكن دون جماهير.

ومساء أمس أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للاندية بدءا من اليوم الثلاثاء بخوض المباريات التحضيرية للموسم.

وأوضح متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة فرانس برس إن برنامج الدوري المفصّل تتم مناقشته بين الاندية. ولن يتم السماح لأي مشجع بالحضور إلى الملعب، فيما سيكون تواجد الصحافيين محدودا .

وعلى سبيل الاحتياط، لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم البعض خلال المباريات. كما لن يكون متاحا لهم مصافحة الحكام.

ولم يعلن حتى الآن عن بدء الموسم الرسمي والذي كان مبرمجا في فبراير الماضي، لكن وكالة "يونهاب" أشارت إلى الاقتراب من إجماع حول انطلاقه في منتصف مايو المقبل.

