الدوري الإيطالي ملتزم بإنهاء الموسم رغم معارضة سبعة أندية

المصدر: أ ف ب

جددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التزامها بإنهاء الموسم الذي عُلّق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على رغم التقارير التي تتحدث عن أن سبعة أندية تعارض استئناف البطولة في ظل استمرار تفشي فيروس "كوفيد-19".

وقالت رابطة الدوري في بيان:" أكد مجلس رابطة الدوري بالإجماع، عزمه على إكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك".

وأشارت الى أن أي استئناف سيتم "وفقا للوائح التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم:: فيفا" والاتحاد الأوروبي "ويفا" والاتحاد الإيطالي لكرة القدم و"مع الامتثال بالبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين".

وأعربت أندية بريشيا وتورينو وسمبدوريا وأودينيزي وسبال وجنوى وكالياري عن معارضتها لاستكمال الموسم بسبب "أخطار جمة" قد تنجم عن قرار من هذا النوع، وفقًا لتقارير في إيطاليا.

وتقع ستة من هذه الأندية في شمال إيطاليا، حيث بؤرة تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 24000 شخص في البلاد.

وتوقفت كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من مارس، وقد اتخذ قرار تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من مايو.

وسيلتقي وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي في منتصف الأسبوع الحالي، لكنه حذر أنه غير متأكد من أن فرق الدوري الإيطالي يمكنها حتى استئناف التدريب.

وقال سبادافورا لبرنامج "تي جي 2 بوست" الذي تبثه قناة "راي" العامة "أنا لا أقدم أي ضمانات لبدء البطولة أو التمارين يوم الرابع من مايو، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة".

وأضاف: الرياضة ليست مجرد كرة قدم وليست فقط الدوري الإيطالي. سأقَيم بعناية شديدة (الوضع)، لكن هذا يجب ألا يخلق الوهم بأن استئناف التمارين يعني استئناف البطولة".

