بروتوكول لاستئناف تدريبات الأندية الإسبانية

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، أمس، إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة الإسبانية، واتفق الاتحاد والرابطة على رغبتهما في استكمال الموسم الحالي، وقال بيان صادر عن المجلس إن «القرار لا يزال مرتبطاً بتطور تفشي فيروس كورونا والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة».

وستعود الأندية إلى التدريبات عندما تسمح الظروف، مع الاعتماد على بروتوكولات صحية صارمة تتضمن بعض إجراءات الحماية، وفحوصات للكشف عن الفيروس، وتدرّج في التدريبات الفردية تمهيداً لأخرى جماعية.