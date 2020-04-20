عودة مرتقبة للدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، وذلك في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .والذي تسبب في تعليق مختلف منافسات الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى دون استثناء أي بطولة عن أخرى .

واضطر "يويفا " إلى تأجيل موعد نهائيات كاس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل.

ورأى رئيس الاتحاد الأوروبي، أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها".

وأضاف "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات