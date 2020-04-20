هاميلتون: أنا في فريق الأحلام

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد السائق الإنجليزي لويس هاميلتون، أنه لا يرغب في مغادرة فريق مرسيدس للفورمولا1 في نهاية العام الجاري 2020، وأنه لا يحلم بفريق آخر، لأنه بالفعل في فريق الأحلام.

ونقل موقع "ميديا سات"، توضيح أحد أفضل سائقي الفورمولا1 في العالم، بأنه لا يحاول مغادرة فريق مرسيدس، لأنه يشعر بالارتياح مع الفريق الذي يقدم له المساعدة منذ يومه الأول معه.

جاء تأكيد هاميلتون، ليهدم ما تردد عن إمكانية انتقاله إلى فريق فيراري، والذي لم يجدد حتى الآن مع سائقه سيباستيان فيتيل، والذي أعرب بدوره منذ أيام قليلة، عن ثقته بالبقاء مع الفريق لفترة جديدة